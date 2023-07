Schianto mortale nel Trapanese, auto si ribalta e 18enne perde la vita: soccorsi inutili

Domenica tragica in Sicilia, un 18enne è morto in un incidente stradale a Marsala. Inutili i soccorsi, ferita un'altra persona.

Domenica di sangue sulle strade siciliane. Un ragazzo di 18 anni che si trovava a bordo di una Volkswagen Polo ha perso la vita lungo la vecchia via Favara a Marsala, in provincia di Trapani, dopo aver perso la vita del mezzo che stava guidando.

Incidente a Marsala, cos’è successo

In base alle prime informazioni, il giovane si sarebbe schiantato nel pomeriggio di oggi inizialmente contro un muretto a secco. Successivamente, la corsa dell’auto non si sarebbe arrestata e il mezzo si sarebbe ribaltato più volte.

Sul posto si sono presentati le forze dell’ordine i sanitari del 118 i quali, purtroppo, hanno potuto soltanto costatare il decesso del 18enne. Il ragazzo, infatti, sarebbe morto sul colpo a seguito del tremendo impatto.

Ferita, invece, una ragazza di 17 anni che si trovava sempre a bordo dell’auto in qualità di passeggera. Per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale, ma non si parlerebbe di una situazione preoccupante.

Foto di repertorio