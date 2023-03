Incidente stradale nella notte, Samuel Cilia muore a 17 anni nel Siracusano

Ennesimo incidente mortale in Sicilia, la vittima è un ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nella tarda serata di ieri. Ecco cos'è accaduto e chi è la vittima.

Si è macchiata di sangue la notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo a Marzamemi, a Pachino, in provincia di Siracusa, per l’ennesimo incidente stradale mortale che si è verificato in Sicilia.

Un giovane di 17 anni, Samuel Cilia, ha perso la vita in un sinistro apparentemente autonomo avvenuto mentre si trovava in sella al proprio scooter.

Incidente Marzamemi, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe finito contro un palo della segnaletica stradale.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per prestare soccorso al giovane Samuel Cilia, ma ogni tentativo si sarebbe rivelato vano. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Ancora da comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Il dolore dei conoscenti: “Tragedia troppo grande”

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social in queste ore da parte di diversi utenti della zona e, in particolare, da parte di chi conosceva personalmente la vittima.

“Una tragedia troppo grande per i genitori. Non ci sono parole”, commenta Salvatore. Notizie che non vorremmo mai sentire, le mie più sentite condoglianze alla famiglia”, è il pensiero di Giovanni.

“Non si può morire così, povero ragazzo aveva ancora una vita davanti. Che possa riposare in pace e che la sua famiglia possa trovare la forza per superare questo incolmabile dolore”, scrive Serena.

Fonte foto: Facebook