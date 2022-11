Calogero e Dario Giglio legati da un tragico destino. Calogero, 47 anni, è deceduto ieri dopo un incidente in auto. Suo fratello Dario, appena 20enne, aveva perso il controllo della moto nel 2018.

Calogero Giglio, aveva 47 anni. Ha perso la vita, ieri mattina, in un incidente stradale avvenuto sulla A20, Calegero Giglio, era per tutti “Lillo”. Dipendente del gruppo Sigma, addetto alle vendite in uno dei principali punti vendita di Barcellona Pozzo di Gotto dove viveva ed era molto noto nella cittadina del Longano.

Una notizia sconvolge l’intera comunità e la famiglia di Calogero, già distrutta dalla perdita di un altro figlio, Dario Giglio, venuto a mancare in circostanze simili a quelle di Calogero, nel 2018.

La ricostruzione dell’incidente mortale di Calogero Giglio

Ieri mattina poco dopo le ore 9 un uomo di Barcellona, Calogero Giglio, 47 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto un centinaio di metri dopo l’ingresso dallo svincolo di Milazzo in direzione Messina.

L’uomo, che si trovava alla guida di una Lancia Ypsilon, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto in cui l’asfalto era stato reso particolarmente insidioso dalla pioggia battente.

L’auto è finita prima contro il guardrail e poi al centro della carreggiata, mentre il conducente è stato sbalzato sull’asfalto. Il decesso sarebbe stato immediato. Sono stati alcuni automobilisti a far scattare l’allarme. Secondo la prima ipotesi l’incidente sarebbe stato autonomo anche se in questi casi nulla viene escluso.

L’incubo che ritorna, due fratelli morti per un incidente stradale

Come è morto Dario Giglio, nel 2018

Nel 2008 infatti sulla strada aveva perso la vita anche Dario, il fratello ventenne di Calogero. Dario viaggiava in sella alla moto sulla Ss113, a Terme Vigliatore, quando ha perso il controllo del due ruote schiantandosi contro un palo della luce.

foto di repertorio