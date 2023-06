Auto finisce in scarpata: 2 feriti in ospedale

Sul luogo dell'incidente, nell'Agrigentino, sono intervenuti vigili del fuoco, operatori del 118 e carabinieri.

Si è registrato nel pomeriggio del 22 giugno 2023 un nuovo incidente in contrada Carlici a Montallegro, in provincia di Agrigento.

Il bilancio è di due feriti.

Incidente a Montallegro, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto – con a bordo due persone – sarebbe finita in una scarpata, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli operatori del 118 per soccorrere i due occupanti del mezzo, rimasti feriti. Entrambi, una volta recuperati, sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente sembra che non siano in pericolo di vita.

Presenti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e mettere in sicurezza l’area.

Immagine di repertorio