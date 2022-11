Schianto mortale con la Fiat Panda, morto il catanese Giovanni Bottari

Originario di Catania, è morto in seguito a un tragico incidente a Bologna: ecco chi era la vittima, Giovanni Bottari.

Un tragico incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna, in viale Gozzardini all’altezza di Porta Santo Stefano, ha posto fine alla vita di un siciliano. Si tratta di Giovanni Bottari, 76 anni.

L’uomo, siciliano d’origine ma da diverso tempo residente a Bologna, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Incidente mortale a Bologna, vittima il catanese Giovanni Bottari

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’incidente che ha portato il 76enne di origine siciliana alla morte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe improvvisamente il controllo della sua auto – una Fiat Panda -, forse per un malore improvviso. Il suo mezzo si sarebbe schiantato contro un palo semaforico.

L’impatto, avvenuto nei pressi di Porta Santo Stefano, si è purtroppo rivelato mortale. Il 76enne, ferito gravemente dopo lo schianto, è deceduto infatti durante la corsa in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giovanni Bottari è solo l’ultima vittima siciliana di una lunga serie di incidenti stradali che negli ultimi giorni sono avvenuti sia sull’isola che nel resto d’Italia. In queste ore si prega anche per una donna, investita da una bici e finita in coma dopo un incidente a Palermo.

Immagine di repertorio