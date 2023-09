Tragico scontro frontale nel Catanese, c’è una vittima

Incidente mortale a Caltagirone: il bilancio è di un morto e di una ferita.

Una nuova tragedia in strada in Sicilia: in seguito a un incidente sulla Strada Provinciale 34, nel territorio di Caltagirone, è morto un uomo.

La vittima sarebbe un uomo di 79 anni, le cui generalità al momento non sono ancora state divulgate.

Incidente mortale a Caltagirone, tragedia sulla Provinciale 34

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 8 del mattino si sarebbero scontrate frontalmente due auto. In seguito al violento impatto, per il 79enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Ferita, invece, la giovane conducente dell’altro mezzo. Non si esclude che la vittima possa aver avuto un malore alla guida.

Le notizie sulla dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento e al vaglio degli inquirenti. Sul luogo della tragedia, oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone per i rilievi e la gestione della viabilità.

Immagine di repertorio