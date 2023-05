Tragedia sulla Catania – Gela, incidente fatale in moto: morto 32enne

Fine settimana tragico in Sicilia: l'ultima vittima in strada è Giuseppe Triolo, 32 anni. L'incidente nel Catanese.

Incidente mortale sulla Catania – Gela, all’altezza di Caltagirone: la vittima è Giuseppe Triolo, 32 anni originario di San Michele di Ganzaria.

Inutili i tentativi di soccorso dopo il drammatico sinistro. Un altro incidente si è verificato sulle Madonie, a Petralia Soprana, dove si è rivelato necessario l’intervento dell’elisoccorso per un uomo ferito.

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 32enne sarebbe finito contro il guardrail mentre viaggiava lungo la Statale 417 di Caltagirone nel pomeriggio di domenica 28 maggio.

L’impatto con l’asfalto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Pare che sul posto fosse presente anche un amico, a bordo di un’altra moto. In seguito alla segnalazione dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caltagirone per i rilievi di rito e gli operatori del 118, che hanno provato a soccorrere Giuseppe Triolo. Purtroppo il 32enne è morto poco prima dell’arrivo in ospedale.

Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social. Tra questi quelli del sindaco della città d’origine della vittima, Danilo Parasole, che scrive: La Comunità Sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca in questa circostanza di dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe”.

