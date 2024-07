Impatto mortale a Barcellona Pozzo di Gotto, la vittima è il 42enne Davide Cutrupia

La vittima è deceduta subito dopo l'impatto con l'auto, a nulla è valso l'intervento del personale sanitario del 118.

Un incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 23 di ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto in via Milite Ignoto, non distante dal sottopasso che porta all’autostrada A20 Palermo-Messina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

A perdere la vita Davide Cutrupia, 42 anni, centrato in pieno da un’auto mentre si trovava a bordo sulla sua vespa.

Incidente mortale a Messina: la dinamica

Sul luogo è stato immediato l’arrivo dei soccorsi, contattati da testimoni che avevano assistito allo scontro frontale tra i due mezzi. Per i sanitari del 118 è stato possibile solo accertare la morte di Cutrupia, avvenuta durante il violentissimo impatto. Intervenuti in via Milite Ignoto anche i carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno bloccato il traffico nell’arteria per circa un’ora.

Le forze dell’ordine stanno attualmente investigando sulla dinamica dell’incidente mortale a Messina per chiarire le responsabilità dell’automobilista che, a bordo della Fiat Panda, ha centrato Cutrupia. L’uomo è stato infatti condotto in ospedale per effettuare i test finalizzati a determinare se fosse sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente.

Tesi avvalorata dalla presenza di altri testimoni sulla scena, che avrebbero visto il conducente della Panda urtare altri veicoli parcheggiati prima dell’impatto fatale con la vespa guidata da Cutrupia. Il 42enne lascia una moglie e due figli, che ora piangono la sua tragica scomparsa.