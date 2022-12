Incidente mortale nel Catanese, centauro travolto da Fiat Punto

Soccorsi inutili per Francesco Giuseppe Lionti, vittima dell'incidente mortale di Nicolosi. Da comprendere la dinamica del tragico sinistro.

Ancora sangue lungo le strade della Sicilia. Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 92, nel territorio di Nicolosi, in provincia di Catania, lungo il tratto che conduce alla pineta.

A perdere la vita è stato un motociclista, Francesco Giuseppe Lionti, 60 anni, che si trovava alla guida di una Triumph.

Inutili i soccorsi

Fatale, per lui, l’impatto con una Fiat Punto condotta da una donna. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno fatto il possibile per salvare la vita al centauro.

Purtroppo, nonostante i tentativi, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per appurare l’esatta dinamica del sinistro.