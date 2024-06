Tragico incidente nella notte in Sicilia, Fabio Spataro muore sulla Pachino-Portopalo

Nuova tragedia sulle strade siciliane: nulla da fare per l'uomo, originario di Pachino (SR).

Ancora un tragico incidente in Sicilia, per l’esattezza sulla Pachino-Portopalo: a perdere la vita è stato Fabio Spataro, un uomo originario di Pachino (SR).

Da ricostruire la dinamica della tragedia.

Incidente mortale sulla Pachino-Portopalo, vittima Fabio Spataro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo nel corso della notte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto salvare il malcapitato, e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica della tragedia.

Il cordoglio

Sono già tanti i messaggi di cordoglio per la vittima dell’incidente sulla Pachino-Portopalo, Fabio Spataro. Una seconda tragedia che sconvolge il Siracusano nel giro di poche ore dopo quella di Palazzolo Acreide, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo durante la gita di un campo estivo per disabili.

Il reporter Josef Nardone, per esempio, scrive: “Sono molto dispiaciuto di questa brutta notizia. Amico mio R.i.p”. L’amico Francesco, sul suo profilo Facebook, scrive: “Aprire Facebook e leggere questa brutta notizia. Fabio Spataro, non ci sei più e questo mi fa tanto male. Ti conosco da tantissimo tempo e le risate che ci siamo fatti… Mi dispiace troppo, riposa in pace amico di tutti”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto da profilo Facebook