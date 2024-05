Incidente mortale a Racalmuto: Filippo La Bella perde la vita a 46 anni

Il centauro si è schiantato con la propria moto contro un albero in via Filippo Villa. Inutili i soccorsi.

Un incidente mortale si è verificato in queste ore a Racalmuto, in provincia di Agrigento. A perdere la vita è Filippo La Bella, 46 anni, fisioterapista del luogo, molto conosciuto in paese.

L’uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata una Ducati si è schiantato contro un albero in via Filippo Villa. Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente mortale a Racalmuto si sono recati gli agenti della polizia municipale e i Carabinieri della locale stazione che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita all’uomo. Sul luogo è anche atterrato l’elisoccorso, ma per Filippo La Bella non c’è stato nulla da fare.