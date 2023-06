Incidente mortale sulla SS 115, centauro si schianta con moto e perde la vita

Schianto fatale stamattina per un motociclista originario di Marsala, che si trovava in sella alla propria moto.

Domenica di sangue in Sicilia, a causa dell’ennesimo incidente avvenuto lungo le strade isolane.

Un motociclista originario di Marsala ha perso la vita in uno schianto avvenuto stamattina con la propria moto lungo la Strada Statale 115, all’altezza di Marinella di Selinunte, a pochi chilometri di distanza da Castelvetrano (Trapani). Lo riportano i colleghi Castelvetranonews.it.

In base a una prima ricostruzione, il centauro sarebbe finito addosso a un’altra moto, venendo sbalzato a terra. Purtroppo, l’impatto con l’asfalto si sarebbe rivelato fatale per l’uomo, la cui identità al momento non è ancora nota.

Nelle scorse ore un altro grave incidente

Nelle scorse ore altri incidenti si sono verificati nella Sicilia orientale. Uno di questi è avvenuto lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara, con un’auto che si è ribaltata sulla carreggiata.

Due giovani sono rimaste ferite, una di queste in gravi condizioni. Per la malcapitata è stato necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Foto di repertorio