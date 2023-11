Si schianta in moto per raggiungere gli amici, 32enne ragusano muore a Milano

Una tragica notizia ha sconvolto la città di Ragusa. Il 32enne Giorgio Occhipinti è morto a Milano in un incidente autonomo.

Scorrono le lacrime a Ragusa per la morte del 32enne Giorgio Occhipinti, scomparso nella serata di sabato 11 novembre a causa di un tragico incidente autonomo con la moto avvenuto a Milano. Il ragazzo si era trasferito da tempo in Lombardia dove lavorava come assicuratore e si sarebbe dovuto vedere con alcuni amici per trascorrere una serata in allegria al bowling.

La ricostruzione del sinistro

Un appuntamento che non si è mai concretizzato poiché il 32enne è incappato in un sinistro che non gli ha lasciato scampo. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi o soggetti.

Non è da escludere che Giorgio Occhipinti possa essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in sella alla sua moto. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per comprendere meglio le cause del decesso.

Il cordoglio sui social

Oltre a lavorare come assicuratore, il 32enne vantava un passato come calciatore nelle società minori del Ragusano. “Eri genio e sregolatezza in campo, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai”, scrive l’ASD Pro Ragusa su Facebook. Cordoglio anche da parte dell’ASD Ragusa Calcio, dove il giovane aveva militato nel corso della sua carriera sportiva.

“Tutta la società Ragusa Boys si stringe attorno alla famiglia Occhipinti per la prematura scomparsa di Giorgio Occhipinti, ragazzo splendido e solare che insieme a tanti di noi è cresciuto calcisticamente nei nostri campi da gioco”, si legge sui canali sociali dell’ASD Ragusa Boys.

Giorgio Occhipinti – Foto profilo Facebook