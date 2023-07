Scontro tra auto in via Imperatore Federico, una si ribalta e finisce contro altre vetture: un ferito

Momenti di preoccupazione ieri sera a Palermo a causa dell'ennesimo incidente che si è registrato in città. Ecco cos'è successo.

Si moltiplicano gli incidenti a Palermo. Il nuovo sinistro si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 12 luglio, lungo via Imperatore Federico. L’impatto è avvenuto a poca distanza da un ristorante e ha coinvolto inizialmente due auto che si sarebbero scontrate per cause ancora da comprendere.

Incidente a Palermo, danni e un ferito

Uno dei due mezzi, una Polo Bianca, si è ribaltata sull’asfalto a seguito del violento sinistro ed è finita contra alcune vetture parcheggiate sul ciglio della strada, riportando dei danni.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere eventuali feriti. Soltanto un conducente dei due mezzi in movimento avrebbe riportato delle lesioni, successivamente curate in ospedale.

Per fortuna non si sarebbero registrati altre conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo.