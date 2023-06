Incidenti nel Palermitano, due schianti in poche ore: tre ragazze ferite, una grave

Doppio incidente nel Palermitano tra sabato e domenica. Tre giovani sono finite in ospedale, una di queste in codice rosso.

Due incidenti stradali si sono verificati nelle scorse ore in provincia di Palermo, provocando dei feriti. Un primo sinistro è avvenuto nel corso della notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dell’abitato di Carini.

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto si sarebbe ribaltata sull’asfalto per cause ancora da comprendere.

Le condizioni delle ragazze ferite

A bordo erano presenti due ragazze di 22 anni che sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo quanto si apprende, una delle due sarebbe giunta nel nosocomio palermitano in gravi condizioni.

Sempre a Villa Sofia è giunta, nelle prime ore della mattinata odierna, un’altra giovane di 21 anni rimasta coinvolta in un secondo sinistro. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni di salute.

Foto di repertorio