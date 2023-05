Notte da incubo in via Pisacane, auto colpisce 3 veicoli e si ribalta: ferito il conducente

Tanta paura per il conducente dell'auto protagonista dell'incidente a Palermo. Il guidatore è stato soccorso e portato in ospedale.

Ancora incidenti stradali lungo le strade della Sicilia. L’ennesimo sinistro – così come riportano i colleghi di PalermoToday – si è verificato in via Carlo Pisacane a Palermo, a poca distanza dalla stazione centrale del capoluogo siciliano.

La ricostruzione dell’incidente

In base alla ricostruzione dei fatti, un’auto sarebbe finita contro altri tre veicoli in sosta per poi ribaltarsi sull’asfalto. La presenza del mezzo a quattro ruote sulla carreggiata ha interrotto il regolare traffico veicolare e sono stati numerosi i detriti rimasti sull’asfalto.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a isolare il punto fino alla rimozione dell’auto incidentata.

Nel sinistro è rimasto ferito il conducente dell’auto che si è ribaltata. Il guidatore, fortunatamente, non ha patito gravi conseguenze ma è stato comunque portato in ospedale dai sanitari del 118 per maggiori accertamenti.

Foto di repertorio