Incidente auto-scooter nella notte, 36enne ferito: si cerca il pirata della strada

Ancora un incidente a Palermo. Un 36enne è rimasto ferito e costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Ancora incidenti stradali a Palermo. L’ennesimo sinistro si è verificato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio in via Messina Marine, con un’auto che ha travolto uno scooter guidato da un 36enne.

A quanto pare, il conducente del mezzo a quattro ruote non si sarebbe fermato sul posto a prestare soccorso al malcapitato, ma sarebbe fuggito via. Sul posto si sono presentati gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito.

I soccorsi e le indagini

La vittima dell’incidente stradale è stata soccorsa dai sanitari del 118 e successivamente trasportata in ospedale per essere sottoposta a controlli. Al momento le sue condizioni di salute non sono note.

Sono in corso, nel frattempo, le indagini per riuscire a risalire all’identità del pirata della strada. Di particolare aiuto alle forze dell’ordine potrebbero risultare le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.