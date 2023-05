Incidente al parco, altalena cede e colpisce bimbo di 7 anni: ricoverato d’urgenza

Sequestrata dai carabinieri l'area del parco giochi

Un brutto incidente nel più sereno dei contesti. Accade a Moso in Passiria (BZ), Trentino-Alto Adige, e a rimanerne coinvolto è un bambino di 7 anni.

Il piccolo, nell’attesa che il suono della campanella desse il via all’inizio delle lezioni, assieme ai compagni stava giocando in un parco giochi a pochi passi dall’istituto scolastico. Purtroppo, l’altalena su cui si dondolava ha ceduto colpendolo alla testa e procurandogli un forte trauma cranico. La situazione è apparsa subito grave, tanto che i presenti, avvisati dagli altri bambini, non hanno perso tempo nell’allertare i soccorsi.

Elisoccorso

Sul posto, in pochi istanti, è intervenuto il personale medico a bordo dell’elisoccorso Pelikan 1 che ha trasportato d’urgenza la giovanissima vittima all’ospedale di Bolzano. Fortunatamente, in seguito alle analisi, il bambino è stato dichiarato fuori pericolo ma ha riportato un forte trauma cranico per cui è rimasto momentaneamente in prognosi riservata.

Indagano i carabinieri

Sull’accaduto indagano i carabinieri che, in attesa di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente – sembra che a cedere siano state le viti per l’eccessivo dondolio dell’altalena -, hanno sequestrato l’area del parco giochi.