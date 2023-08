Paura nel Messinese, 15enne travolta da Fiat Panda: scatta la corsa in ospedale

Momenti di preoccupazione per la giovane, coinvolta nell'incidente stradale di Santa Teresa di Riva. Necessario il trasporto in ospedale.

Una giovane di 15 anni di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, è rimasta ferita a seguito di un incidente che si è verificato nella località jonica, in via Fratelli Lo Schiavo.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la ragazza sarebbe stata colpita su un fianco da una Fiat Panda che stava transitando sul punto. Al momento dell’incidente, la 15enne stava attraversando la strada e sarebbe stata raggiunta dalla vettura.

A causa dell’impatto, la giovane è finita a terra sbattendo la testa e riportando alcuni traumi. La vittima dell’incidente sarebbe stata soccorsa dal conducente della Fiat Panda e da alcuni passanti.

I soccorsi e le condizioni

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la malcapitata al Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Policlinico di Messina per essere sottoposta ad accertamenti.

Fortunatamente, nonostante l’impatto violento, la 15enne non avrebbe riportato conseguenze tali da mettere a repentaglio la sua vita. Nell’area dove si è verificato l’incidente sono giunti anche i carabinieri.