Scontro tra due scooter vicino al bar: feriti quattro minorenni

Brutto incidente nel Trapanese in serata: quattro ragazzini in ospedale.

Incidente tra due scooter nei pressi di un bar a Marausa, a Misiliscemi, in provincia di Trapani: sono rimasti coinvolti quattro minorenni.

Il sinistro si è verificato nella sera del 21 agosto.

Incidente tra scooter a Misiliscemi, feriti quattro minori

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati nei pressi di un bar della zona. In seguito al violento impatto, i quattro giovani a bordo – tutti minorenni – sarebbero finiti sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, sembra che nessuno di loro sia in pericolo di vita. Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

La tragedia nel Nisseno

Non si tratta dell’unico incidente registrato nelle scorse ore. Un altro sinistro, purtroppo con esito mortale e con un bilancio spaventoso di una vittima e sei feriti, si è registrato a Gela. L’impatto è avvenuto lungo la Strada Statale 626.

Immagine di repertorio