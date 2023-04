Incidente shock per un calciatore dell’Udinese: si schianta in auto contro i tavolini di un bar

Non è la prima volta che calciatori della compagine friulana si schiantano con le proprie vetture

Grande spavento per il giovane laterale sinistro dell’Udinese Destiny Udogie, punto di forza della compagine friulana e della nazionale italiana Under 21. Dopo avere perso il controllo della sua vettura, il ventenne, verso le 3 del mattino, si è andato a schiantare contro i tavolini esterni di un bar cittadino e provocando danni per migliaia di euro. Fortunatamente nessun danno fisico per il calciatore di proprietà del Tottenham, squadra con cui si aggregherà dal 1° luglio. Sottoposto ad alcoltest l’esito non è stato reso noto dai Carabinieri.

Spericolati alla guida

Si apprende che non è la prima volta che i tesserati dell’Udinese restano coinvolti in incidenti stradali di una certa gravità: l’11 ottobre scorso il centrocampista brasiliano Walace, sempre in piena notte, perse il controllo della sua auto di grossa cilindrata che andò letteralmente distrutta. Anche in quel caso non ci furono conseguenze per alcuno.