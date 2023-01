Incidente sulla SS 113, due feriti in scontro tra auto: traffico in tilt

Un incidente stradale lungo la SS 113 ha causato il ferimento di due persone. Circolazione stradale deviata sulla bretella.

Un incidente stradale si è verificato stamattina lungo la Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 208,600, all’altezza della località di Buonfornello, in provincia di Palermo.

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano due feriti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone incidentate.

Incidente sulla SS 113, traffico deviato

La circolazione stradale è attualmente bloccata in entrambe le direzione, con il traffico che è stato temporaneamente deviato sulla bretella laterale.

Sul posto dove si è verificato l’incidente si sono presentati le squadre di Anas e le forze dell’ordine per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.