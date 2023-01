Incidente nella notte sulla SS 121, auto si ribalta vicino Etnapolis

Momenti di terrore per un giovane protagonista di un incidente sulla SS 121 all'altezza di Etnapolis. Il mezzo si capovolto sull'asfalto, ecco cos'è accaduto.

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 22 gennaio, lungo la Strada Statale 121, all’altezza del centro commerciale Etnapolis in località Valcorrente, nel territorio di Belpasso (Catania).

SS 121, la dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un ostacolo – apparentemente un animale – che si trovava sulla carreggiata.

A causa della brusca manovra, l’auto sarebbe si sarebbe ribaltata. Il guidatore, che stava percorrendo la stradale all’altezza di Etnapolis, sarebbe miracolosamente rimasto illeso.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per provvedere a soccorrere il malcapitato e a mettere in sicurezza il punto della SS 121 dove si è verificato l’incidente.

SS 121, poche ore prima un altro incidente

Poche ore prima, così come descritto dai colleghi di Video Star News, sempre lungo la Strada Statale 121 si era verificato un altro incidente con tre auto coinvolte e due feriti.

Fortunatamente, per le persone coinvolte nel sinistro, non si parlerebbe di condizioni gravi. Per loro è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per maggiori accertamenti.