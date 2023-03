Scontro frontale tra due auto sulla Statale 115, traffico in tilt

La nota dell'Anas dopo il nuovo incidente sulle strade siciliane. Disagi per gli automobilisti nel Trapanese e feriti.

Nuovo incidente in Sicilia, per l’esattezza lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”: il traffico risulta momentaneamente bloccato a causa dello scontro tra due auto vicino Marsala (provincia di Trapani). Ci sarebbero due feriti.

Ecco la nota dell’Anas con gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Purtroppo le ultime ore sono state particolarmente difficili nel Trapanese sul fronte degli incidenti stradali: è di poche ore fa, infatti, la notizia di una strage sulla Provinciale 16 a Custonaci, un sinistro costato la vita a 6 persone.

AGGIORNAMENTO ore 17.27: Normale circolazione ripristinata.

Incidente sulla Statale 115, traffico in tilt a Marsala

“A causa di un incidente, sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 18,700 a Marsala (TP). Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione frontalmente e, nel sinistro, due persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, si legge nella nota.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Immagine di repertorio