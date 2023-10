Traffico in tilt sulla Statale 189, incidente con ferito tra camion e auto

Anas sul luogo dell'incidente, nell'Agrigentino: ecco le prime informazioni sull'impatto.

Si registra un nuovo incidente sulla Strada Statale 189 “Della Valle del Platani”, per l’esattezza in prossimità di Comitini (in provincia di Agrigento).

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità.

Incidente sulla Statale 189, un ferito

Di seguito si riporta la nota Anas sul sinistro: “Sulla strada statale 189 Della Valle del Platani, il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al chilometro 51,500, in prossimità di Comitini (AG). Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita“. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla condizione della persona soccorsa.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Schianto in via Callicradite

Non si tratta dell’unico incidente registrato nelle ultime ore in provincia di Agrigento. Un altro sinistro si è verificato in via Callicradite, nel capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo al volante di una Mercedes si sarebbe schiantato violentemente contro un altro mezzo che si trovava parcheggiato ai margini della strada.

Sul posto si sono presentati i carabinieri di Agrigento e i poliziotti delle Volanti. Fortunatamente l’uomo non avrebbe riportato gravi ferite.

Immagine di repertorio