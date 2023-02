Incidente con feriti sulla Statale 190, 36enne rifiuta l’alcol test: denunciato

Dopo lo scontro tra due auto a Canicattì, uno dei coinvolti rifiuta cura e alcol test: un comportamento che ha fatto scattare la denuncia.

Causa un incidente con feriti sulla Strada Statale 190, nel territorio di Canicattì (in provincia di Agrigento), e poi rifiuta l’alcol test.

Questo è l’episodio costato una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento a un 36enne, bracciante agricolo di origine rumena.

Causa incidente sulla Statale 190 e rifiuta l’alcol test

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 36enne denunciato sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro tra due auto (una Fiat Stilo, guidata dal bracciante, e una Alfa Romeo 159). Entrambi i conducenti, uniche persone coinvolte nell’incidente, sarebbero rimasti lievemente feriti.

Una volta trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, il 36enne avrebbe rifiutato di sottoporsi alle cure mediche e all’alcol test. In più, avrebbe lasciato volontariamente l’ospedale. Un comportamento che ha permesso ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Canicattì di far scattare a suo carico una denuncia per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Immagine di repertorio