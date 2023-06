Scontro frontale tra due auto sulla Statale 284: 4 feriti e strada chiusa

Disagi alla viabilità e soccorsi in azione dopo l'ennesimo incidente nel Catanese.

Incidente stradale lungo la Statale 284 “Occidentale Etnea”, nel territorio di Paternò (CT): si registrano disagi al traffico e quattro feriti.

Ecco la nota Anas sulla situazione attuale (ore 18.20, 1 giugno 2023).

Incidente sulla Statale 284 a Paternò, 4 feriti

“La strada statale 284 Occidentale Etnea è provvisoriamente chiusa al traffico a Paternò (CT), a causa di un incidente avvenuto al chilometro 40,700. Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione frontalmente e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite“.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Santa Maria di Licodia e Paternò Nord, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

