Travolti due pedoni sulla Strada Nazionale 115: donna finisce in ospedale

Incidente in contrada Strasatti a Marsala: ferita una donna. La prima ricostruzione dei fatti e l'intervento dei soccorritori.

Incidente sulla Strada Nazionale 115 in contrada Strasatti, nella zona sud di Marsala (in provincia di Trapani), dove due pedoni sono stati investiti da un’auto.

Per uno dei due, una donna, è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Due pedoni investiti a Strasatti, l’incidente

L’incidente si è verificato a Strasatti, frazione a sud di Marsala, nel tardo pomeriggio di martedì 3 gennaio 2023. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto avrebbe travolto due pedoni mentre attraversavano la strada.

Una donna di 50 anni, rimasta ferita, è finita in ospedale. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del sinistro, l’hanno trasferita all’ospedale Abate Ajello di Mazara per ricevere le cure necessarie.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Marsala per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, individuando eventuali responsabilità. In più, l’intervento dei vigili urbani è servito per la gestione del traffico, rallentato dopo il sinistro.

Si tratta dell’ennesimo incidente in Sicilia nell’anno appena iniziato, dopo un 2022 veramente tragico sul fronte delle morti in strada. Uno dei sinistri più gravi degli ultimi giorni si è verificato in provincia di Catania ed è costato la vita a un noto chirurgo, Alfio Garrotto.

Immagine di repertorio