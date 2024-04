Incidente sul lavoro a Modica: ferito al braccio mentre taglia tavole di legno con il flex, necessario elisoccorso

L'uomo, un anziano di 80 anni, è riuscito a spegnere l'attrezzo nonostante la grave perdita di sangue.

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta in provincia di Ragusa, a Modica. Un uomo stava tagliando alcune tavole di legno con un flex quando, per cause d’accertamento, gli sarebbe sfuggito l’attrezzo, ferendosi gravemente al braccio sinistro. La vittima è riuscita a spegnere il flex, nonostante la profonda ferita dal quale usciva molto sangue.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Modica

L’incidente sul lavoro a Modica è avvenuto nel pomeriggio di ieri: allertati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di arrestare l’emorragia all’uomo, un anziano di 80 anni, e immediatamente lo hanno trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Dopo una prima visita, i medici, in considerazione della gravità delle ferite riportate, hanno allertato l’elisoccorso.

Caricato sul velivolo, l’ottantenne è stato trasportato presso il Trauma center di Catania dove, attualmente, le condizioni vengono definite serie.