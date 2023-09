Scontro tram-minivan su viale Regione Siciliana, traffico in tilt: passeggeri a terra

Traffico bloccato a Palermo dopo l'incidente che ha coinvolto il tram e un minivan. I passeggeri sono rimasti appiedati.

Un incidente stradale si è verificato stamattina lungo viale Regione Siciliana, poco distante da Villa Serena, dove un minivan è andato a schiantarsi contro il tram che stava circolando sulla linea.

L’accaduto ha causato dei forti rallentamenti al traffico e per la gestione si è rivelato necessario il supporto della Polizia Municipale.

Le conseguenze dell’incidente

Fortunatamente, l’impatto tra minivan e tram non avrebbe causato il ferimento delle persone che si trovavano a bordo dei mezzi. Ciononostante, la regolare circolazione del tram è stata interrotta e i passeggeri hanno dovuto proseguire il percorso a piedi con l’autobus.

Sul posto si sono presentati i tecnici dell’Amat per provvedere alla risoluzione dell’inconveniente. In corso i rilievi per determinare la dinamica di quanto accaduto.