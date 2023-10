Falcia pedone in via Atenea e scappa via, si cerca pirata della strada

Si cerca l'autore dell'incidente avvenuto tra sabato e domenica notte in via Atenea. La vittima è stata costretta alle cure.

Sono in corso le ricerche dell’automobilista che, nella notte tra sabato e domenica scorse, avrebbe centrato in pieno un pedone a Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea ad Agrigento, per poi fuggire via.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il conducente di una Fiat Panda bianca si sarebbe accorto della presenza dell’uomo, impegnato ad attraversare le strisce pedonali.

I soccorsi e le ricerche

La vittima dell’incidente è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento.

A quanto pare, il pedone avrebbe riportato traumi e fratture. Il pirata della strada alla guida della Fiat Panda rischia adesso una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali.