Incidente in via Lanza di Scalea, auto contro camion di angurie

Incidente stradale in via Lanza di Scalea, all’altezza di via Basta, a Palermo. Per cause ancora da chiarire, una automobile guidata da una donna di 41 anni è finita contro un camion carico di angurie. Il violento impatto non ha fortunatamente causato danni fisici alla conducente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alla donna. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.