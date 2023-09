Grave incidente in via Messina Marine, scontro bici-auto: morto un 35enne, ecco chi è

Giornata tragica in via Messina Marine a Palermo, dove il 35enne Hasan Ruhel è morto a seguito di un incidente stradale.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte appena trascorsa in via Messina Marine a Palermo. Secondo le prime informazioni, il 35enne Hasan Ruhel, originario del Bangladesh, ha perso la vita in un impatto tra una bici e una Fiat 500

La vittima si trovava in sella al mezzo a due ruote quando, per cause ancora da comprendere, sarebbe stato travolto dal conducente dell’utilitaria, un giovane di 25 anni.

I soccorsi e il decesso

La vittima sarebbe quindi finita al suolo in maniera violenta. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica. A quanto pare, il ragazzo sarebbe spirato poco dopo l’impatto, con i soccorsi che si sarebbero rivelati inutili.

Sul posto dove si è consumato l’incidente mortale si è presentato anche il medico legale per effettuare l’ispezione cadaverica. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.