Violento scontro scooter-auto nel Ragusano, c’è un ferito: soccorsi sul posto

Ennesimo incidente stradale a Vittoria, un giovane è rimasto ferito in un impatto tra uno scooter e un'auto. Soccorsi sul posto.

Ennesimo incidente stradale questa mattina a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il nuovo sinistro si è verificato attorno alle ore 12 e ha coinvolto uno scooter e un’auto che si sono scontrate in via la Marmora, all’angolo con via Adua, all’altezza dell’ingresso di porta Garibaldi.

Incidente a Vittoria, i soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza e i volontari della Protezione civile per soccorrere eventuali feriti. A tal proposito, gli operatori hanno prestato le prime cure mediche a un giovane coinvolto nell’impatto.

Sul punto dell’incidente si sono presentati anche i vigili urbani di Vittoria per provvedere ai rilievi del caso. Ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro, così come da verificare lo stato di salute del ragazzo. Maggiori dettagli su quanto accaduto potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Foto di Franco Assenza