Incidenti stradali, scontro tra due auto: cinque feriti

Le esatte cause del violento impatto sono al vaglio dei carabinieri. I feriti non sono in pericolo di vita

Cinque feriti in uno scontro tra due auto nel reggiano. Poco dopo le 21.30 di ieri i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra sono intervenuti lungo la via Curiel del comune di Castelnovo Sotto dove si era verificato un incidente fontale tra un’autovettura Lancia Y condotta da una 60enne di Novellara con a bordo un 70enne e una 54enne entrambi di Bibbiano e una Bmw condotta da un 22enne di Castelnovo Sotto e con a bordo un coetaneo di Cadelbosco Sopra.

Sul posto anche i sanitari inviati dal 118 che conducevano i 5 coinvolti, tutti rimasti feriti, presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le esatte cause del violento impatto sono al vaglio dei carabinieri. I feriti non sono in pericolo di vita.