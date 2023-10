Incontro Schifani-Anas, Regione pronta per avvio struttura commissariale A19

Esaminati anche altri dossier relativi alla situazione della viabilità di competenza Anas come il completamento della Palermo-Agrigento

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato, a Roma, il presidente di Anas Edoardo Valente e l’ad Aldo Isi per discutere dell’imminente definizione del decreto di nomina del governatore a commissario straordinario dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Sul tavolo, i passaggi necessari per garantire un immediato avvio delle attività della struttura commissariale. In particolare, il governatore ha comunicato di avere già individuato la sede e il personale da utilizzare nell’ufficio.

I dossier

Esaminati anche altri dossier relativi alla situazione della viabilità di competenza dell’Anas in Sicilia e, in particolare, il completamento della Palermo-Agrigento, in vista dell’evento internazionale che vedrà la città dei templi ‘Capitale della cultura 2025’. I vertici dell’Anas hanno confermato l’impegno a completare i lavori entro dicembre 2024.