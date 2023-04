Incubo al circo: leoni scappano dalla gabbia: è panico tra gli spettatori VIDEO

Un'apertura nella gabbia al centro del tendone ed è il fuggi fuggi generale

Che i domatori fossero in balia di se stessi, al cospetto di due leoni maschi che di rientrare dopo l’esibizione non ne volevano sapere, si evince già dal video. Lo spettacolo circense, tenuto nella città di Luoyang, nella provincia cinese di Henan, per poco non si è trasformato in un vero e proprio incubo. In particolare quando, i due grossi felini, piuttosto nervosi, sono riusciti a fuggire dall’apertura formatasi nella gabbia gabbia al centro del tendone.

Indagini sull’accaduto

E’ a quel punto che, con tanti bambini presenti, scatta il panico e con esso, immediato, il fuggi-fuggi del pubblico presente. Da quanto rendono noto le autorità locali si trattavano delle prove dello spettacolo del “Global Peak International Circus” e i leoni sono stati catturati pochi minuti dopo senza che si verificasse alcun ferimento. La polizia ha aperto delle indagini sull’accaduto. Ordinato al circo di sospendere le sue attività fino a quando non vengano corretti i problemi che hanno permesso la fuga degli animali.