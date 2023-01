I lavori più pagati e richiesti in Italia, dal medico al web analytics manager: quanto guadagnano

A guidare la classifica sono gli ingegneri, poi a seguire il farmacista e il commercialista ma anche le nuove professioni digitali. Scopri di più nell'articolo

Quali sono le professioni più pagate e richieste in Italia? La risposta può fornirla Indeed, il portale di annunci di lavoro tra i più utilizzati al mondo, che alla fine dello scorso anno ha tracciato un bilancio di quali sono le professioni con gli stipendi più alti in Italia, distinguendo tra quelle più tradizionali (avvocati, medici e così via) e nuove figure sempre più richieste, soprattutto nel settore digitale.

Qui di seguito, vi raccontiamo quali sono i lavori più pagati e più richiesti in Italia, ad oggi, tenendo sempre a mente che i dati sono indicativi.

Indeed ha inserito tra le professioni classiche tra le più pagate quella dell’ingegnere, il cui stipendio – a seconda del settore di specializzazione – può oscillare tra i 37mila e i 51mila euro lordi all’anno. Bene anche i titolari di farmacia, che in 12 mesi possono riuscire a portare a casa dai 60mila ai 120mila euro

Ci sono poi i commercialisti (dai 27mila agli 85mila euro lordi all’anno), i medici (circa 75mila euro lordi) e gli avvocati (dai 26mila ai 150mila euro lordi)

Quali sono le professioni digitali più richieste e quanto si guadagna

Menzione speciale per tutta una serie di figure professionali legate al mercato digitale, dove l’alto tasso di specializzazione richiesto, la grande domanda e il basso numero di lavoratori disponibili premiano chi ha intrapreso questa strada.

E-commerce manager

Si parte con l’e-commerce manager, il cui salario può andare dai 50mila agli 80mila euro

User experience designer

La maggior parte degli italiani passa sempre più tempo su Internet e così anche l’user experience designer è tra i lavori più pagati e più richiesti. Lo stipendio annuo lordo di un user experience designer, riporta Indeed, varia dai 23mila euro ai 58mila euro pagati ai professionisti più esperti e navigati.

Web Developer

Questo fanno i web developer, che in un anno possono guadagnare cifre comprese tra i 35mila euro e i 45mila euro lordi.

Ci sono poi gli affiliate marketing manager nella lista di Indeed, che si occupano in sintesi della gestione e del coordinamento di siti Internet e database, ottimizzando le campagne pubblicitarie su vari canali di marketing. Lo stipendio? Dai 28mila ai 55mila euro lordi all’anno.

Seo Specialist

Insieme alle figure già citate, buone opportunità di guadagno possono arrivare per i SEO specialist, a cui spetta – tra le altre cose – far sì che un sito web compaia tra i primissimi nelle ricerche su Internet.

I growth hacker

La paga annua può andare dai 23mila ai 72mila euro lordi. Bene anche le prospettive dei growth hacker, figure ibride all’incrocio tra design, programmazione e marketing, che possono aspirare a stipendi dai 27mila ai 60mila euro.

Web Analytics Manager

Chiudono la lista dei lavori digitali e tecnologici in via di affermazione i web analytics manager, a cui spetta capire e interpretare le statistiche di siti e piattaforme digitali, e i programmatori Java, che sviluppano siti, applicazioni e videogiochi. I primi potrebbero guadagnare in 12 mesi tra i 30mila e i 70mila euro lordi, i secondi dai 30mila ai 60mila euro.

Lavorare come petrolchimico, quanto si guadagna

Tra gli altri settori che secondo Indeed aprono a prospettive remunerative ci sono il petrolchimico, in cui uno stipendio lordo viaggia sui 28mila euro, e il navale, dove un impiegato può ricevere fino a 36mila euro in media ogni anno.

I Dirigenti

La ricerca menziona anche, relativamente ai ruoli dirigenziali e soprattutto nel mercato del lavoro rivolto alle donne, i settori bancari, dei servizi finanziari e della moda (111mila euro lordi).