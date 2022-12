India, oltre 50 morti per aver bevuto liquori tossici

Centinaia di persone, per lo più povere, muoiono ogni anno perché bevono liquori tossici, più economici di quelli commerciali

È salito a 53 il numero di persone morte dopo aver consumato liquori illegali nello stato indiano orientale del Bihar. Una squadra speciale ha iniziato a indagare sul caso nell’area di Chhapra, nel distretto di Saran, ha riferito un funzionario della polizia locale, mentre alcune persone restano tuttora in ospedale a causa dell’intossicazione, dopo i primi casi di avvelenamento registrati martedì.

Arrestati 126 commercianti illegali

“Nelle ultime 48 ore abbiamo anche condotto controlli intensi in tutto il distretto e arrestato 126 commercianti illegali di alcolici. Sono stati sequestrati più di 4.000 litri di liquori”, ha affermato il magistrato distrettuale di Saran Rajesh Meena, citato dall’emittente Ndtv.

Vietata produzione, vendita e consumo di alcolici

Il Bihar è uno dei pochi stati dell’India in cui dal 2016 è vietata la produzione, la vendita e il consumo di alcolici e dove ci sono spesso segnalazioni di morti per alcol adulterato, prodotto illegalmente e senza alcuna regolamentazione. In India, centinaia di persone, per lo più povere, muoiono ogni anno perché bevono liquori tossici, più economici di quelli commerciali, e che spesso contengono metanolo o altre sostanze velenose.