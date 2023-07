Indiana Jones, nel nuovo film Siracusa come non l’avete mai vista

La città aretusea tra i protagonisti della nuova pellicola sull'archeologo più famoso del grande schermo nelle sale in questi giorni.

Siracusa come non l’avete mai vista. Con qualche licenza cinematografica per arricchire il paesaggio, con templi e promontori inesistenti, la città aretusea è, senza dubbio, una delle protagoniste del nuovo film di Indiana Jones. Insieme a uno dei suoi abitanti più illustri: Archimede.

L’ultima avventura dell’archeologo più famoso del grande schermo, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede un non più giovane ma sempre magnifico Harrison Ford inseguire un manufatto greco, è in parte girato nella città aretusea e all’interno della famosa grotta nota come Orecchio di Dionisio.

Non solo. In alcune scene della pellicola presentata in anteprima alla 69esima edizione del Taormina Film Fest, Siracusa appare anche dall’alto: assediata dai romani si difende con le parabole inventate proprio da Archimede.