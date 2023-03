Indonesia, incendio distugge deposito di carburante: 19 vittime

Almeno 35 persone hanno subito gravi ustioni a causa dell'incendio nell'impianto di proprietà della compagnia energetica nazionale

Si aggrava il bilancio delle vittime del grande incendio che si è sviluppato in un deposito di carburante in Indonesia. Le vittime sono salite a 19, con tre persone ancora disperse, hanno detto riferito oggi le autorità indonesiane. Almeno 35 persone hanno subito gravi ustioni a causa dell’incendio nell’impianto di proprietà della compagnia energetica nazionale indonesiana Pertamina a Jakarta.

Danneggiate le abitazioni vicine al deposito

Il grande incendio ha distrutto anche le abitazioni nei pressi del deposito, situato in un quartiere densamente popolato a nord della capitale. La causa dell’esplosione è ancora sotto inchiesta, ma Pertamina ha affermato che probabilmente era dovuta a una perdita nel gasdotto che era stata rilevata all’inizio della giornata. Gli incendi nelle strutture di Pertamina non sono rari. Nel 2021 è scoppiato un incendio in una delle raffinerie dell’azienda a West Java, provocando lo sfollamento di oltre 1.000 persone.