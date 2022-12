Industria, Confcommercio “Probabile rallentamento economia”

Il dato di ottobre sulla produzione industriale segnala per il secondo mese consecutivo una riduzione in termini congiunturali

‘‘Il dato di ottobre sulla produzione industriale, che segnala per il secondo mese consecutivo una riduzione in termini congiunturali, consolida i timori di un sempre più probabile rallentamento dell’economia nella parte finale dell’anno”. E’ il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat.

Famiglie hanno ridotto consumi per i beni

”La crescita, infatti, continua ad essere affidata quasi esclusivamente al recupero della domanda per i servizi da parte delle famiglie -continua Confcommercio-. Famiglie che hanno già ridotto i consumi per i beni, tendenza confermata sia dall’andamento delle vendite sia dal calo della produzione per i beni di consumo. In presenza di un’inflazione che si mantiene elevata ed erode reddito e ricchezza liquida delle famiglie, nonostante gli aiuti erogati dal Governo, lo spazio per le spese non obbligate è destinato inevitabilmente a ridursi. Il ridimensionamento colpirà inevitabilmente la domanda per i servizi che negli ultimi mesi era risultata particolarmente dinamica”.