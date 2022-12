Influday a Palermo, oltre 90 vaccinazioni Asp in piazza Castelnuovo

L’Open Day in occasione dell’Influday ha trovato il pieno riscontro della gente che ha ricevuto la somministrazione del vaccino

Sono state tantissime le persone che si sono presentate negli ambulatori dell’Asp di Palermo per la vaccinazione antinfluenzale. L’Open Day organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienza sanitaria provinciale del capoluogo in occasione dell’Influday ha trovato il pieno riscontro della gente che ha approfittato dell’accesso alle strutture senza prenotazione per la ricevere la somministrazione del vaccino.

Ambulatorio mobile con operatori

Ancora una volta è stata particolarmente apprezzata l’attività dell’ambulatorio mobile con gli operatori che hanno accolto gli utenti in Piazza Castelnuovo. “L’iniziativa verrà ripetuta con cadenza periodica in tutti i quartieri della città – spiega il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – vogliamo dare un appuntamento certo alla gente che potrà contare in giorni stabiliti della settimana sulla presenza dei nostri operatori e sull’opportunità di accedere a prestazioni senza prenotazione obbligatoria, in maniera rapida e senza alcun ostacolo”.

Somministrate 91 dosi tra antinfluenzale e anticovid

Sono state tante le persone che in piazza Castelnuovo sono salite a bordo del camper dedicato per la vaccinazione. Sono state somministrate 91 dosi, tra antinfluenzale, antipneumocco e anticovid. Molti hanno approfittato anche della presenza degli operatori amministrativi per operazione come cambio medico, rilascio di tessera sanitaria o esenzione ticket.

Camper Asp si sposteranno a Villa Tasca

Dopo l’Influday in centro città, i camper dell’Asp la prossima settimana si sposteranno nel quartiere Villa Tasca. Giovedì 22 dicembre, dalle ore 9.30 alle 16 gli ampi spazi all’interno della Chiesa Maria Santissima Mediatrice di via Auteri ospiteranno i camper dell’Open Day Itinerante con la possibilità per gli utenti di aderire agli screening oncologici (mammografia, Pap Test, Hpv Test e ritiro Sof Test), alla prevenzione cardiovascolare o allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. Attivo giovedì a Villa Tasca, oltre allo sportello amministrativo, anche il punto vaccinale occasionale per somministrare le dosi antinfluenzali, anticovid o tradizionali.