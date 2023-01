Influenza, casi ancora in calo: 7,4 milioni italiani colpiti

L’incidenza risulta in diminuzione in tutte le fasce di età. Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni

Scende ancora il numero dei casi di sindromi simil-influenzali in Italia. Dal 2 all’8 gennaio 2023 “l’incidenza è pari a 10,4 casi per mille assistiti (12,3 nella settimana precedente). Sono 612mila i contagi registrati, per un totale di 7 milioni 497mila casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Lo riporta il bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati relativi alla prima settimana di sorveglianza epidemiologica (2-8 gennaio). La settimana precedente erano 726.200 i contagi.

Incidenza in diminuzione in tutte le fasce d’età

“L’incidenza risulta in diminuzione in tutte le fasce di età. Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni di età in cui l’incidenza è pari a 24,6 casi per mille assistiti (33,7 nella settimana precedente)”, prosegue il report. Sono sempre due le Regioni (Valle d’Aosta, Abruzzo) in cui l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità.