Influenza dilagante, attenzione a 4 sintomi: ecco quando potrebbe essere Covid

Nell'ultima settimana è cresciuto sensibilmente il numero dei casi secondo l'analisi dell'istituto superiore di sanità. Come distinguere i virus

L’influenza galoppa e in Italia “cresce sensibilmente il numero di casi. Nella settimana 21-27 novembre, l’incidenza è pari a 12,9 casi per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente), i casi stimati sono 762mila, per un totale di circa 2.552.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. A registrare i dati è il rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Influenza 2022, boom di casi tra i bambini

Dall’analisi risulta che a trainare i contagi sono i bambini: “Risultano maggiormente colpite le fasce di età pediatrica, in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 40,8 casi per mille assistiti. Era 29,6 nella settimana precedente”, precisa l’Iss. L’incidenza “nella fascia di età 5-14 anni è 25,02 per mille assistiti, nella fascia 15-64 anni è pari a 10,10 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 5,04 casi per mille assistiti”.

Influenza 2022, i sei sintomi più comuni

Quando si tratta di influenza, i sintomi si manifestano generalmente dopo un breve periodo di tempo – che va da 1 a 4 giorni – dal contatto con una persona infetta. I sei più comuni sono febbre, stanchezza, tosse, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari e articolari.

La differenza col Covid e i 4 campanelli d’allarme

Quando invece si tratta di Covid-19, i sintomi compaiono di solito dopo 2-14 giorni di incubazione. Quelli più diffusi sono febbre, tosse insistente, raffreddore, stanchezza, mal di testa, mal di gola molto intenso, difficoltà respiratoria, perdita del gusto e dell’olfatto, sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea, mal di pancia). Nelle fasi iniziali i sintomi sono simili a quelli influenzali, ma ci sono poi 4 campanelli d’allarme che possono distinguere il Covid: la presenza di mal di gola molto intenso, tosse insistente, difficoltà respiratoria e problemi gastrointestinali.