Le forze dell’ordine cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ha riportato ferite da codice rosso un operaio 62enne rimasto vittima questa mattina a Novara di un infortunio sul lavoro. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe precipitato da sei metri di altezza.

Indagini in corso

Sul posto oltre ai sanitari del 118, i tecnici dello Spresal e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.