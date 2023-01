Inondazioni e maltempo killer: il VIDEO del “disastro” di Auckland

Inondazioni e maltempo ad Auckland, in Nuova Zelanda: i video diventano virali e fanno il giro del mondo.

Inondazione e tragica ondata di maltempo killer ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove attualmente l’aeroporto risulta chiuso e si registrano purtroppo già 3 morti.

I bilanci parlano di almeno 3 persone e una persona dispersa solo ad Auckland, in Nuova Zelanda. Le piogge torrenziali e le inondazioni, purtroppo, hanno travolto la città nelle scorse ore, provocando enormi danni.

Il premier Chris Hipkins ha commentato questo disastro climatico descrivendo come un evento “senza precedenti” nella storia recente neozelandese. Il viaggio del Primo Ministro è stato annullato a causa del maltempo, ma in un recente tweet ha rassicurato che continuerà a monitorare costantemente la situazione da Wellington e ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni della locale National Emergency Management Agency.

The Mayor of Auckland has declared a state of emergency. NEMA can now provide additional support and resources from other regions. I’m continuing to receive live updates from NEMA, liaising with Auckland based MPs and updating the Prime Minister as needed /1

— Kieran McAnulty MP (@Kieran_McAnulty) January 27, 2023