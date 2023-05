La scure del Governo Meloni su Inps e Inail, cacciati i presidenti: arrivano i commissari

Con una norma approvata in CdM il Governo Meloni ha rimosso i vertici di Inps e Inail, via Pasquale Tridico e Franco Bettoni. Cosa accadrà.

Con una norma contenuta all’interno del decreto legge su Enti pubblici e società approvato ieri sera in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni ha annunciato il cambiamento della governance di Inps e Inail.

L’esecutivo retto dalla fondatrice di Fratelli d’Italia ha deciso di commissariare i due istituti, cacciando i due rispettivi presidenti, Pasquale Tridico e Franco Bettoni. Ma non solo. Attraverso la norma è stata eliminata la figura del vicepresidente ed è stata ridotta la carica del direttore generale da 5 a 4 anni. In attesa delle nuove nomine, quindi, Inps e Inail saranno commissariate.

Commissariamento Inps e Inail, chi sono gli ex presidenti

Pasquale Tridico era stato posto alla presidenti dell’Inps nel 2019 dal Governo Conte I, su proposta dell’allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Economista, Tridico aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere di Di Maio per il varo del Reddito di Cittadinanza e del decreto Dignità.

Franco Bettoni, presidente di Inail, era stato nominato al vertice dell’Istituto di assicurazione sugli infortuni sul lavoro nel luglio 2019 e, nel mese di ottobre 2019 fino al 28 aprile 2020, gli sono stati conferiti i poteri dell’organo politico-amministrativo di vertice dell’Istituto. Dal 28 aprile 2020 ha ricoperto le funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Commissariamento Inps e Inail, cosa cambia

Cosa accadrà, adesso, in seno a Inps e Inail? Nelle prossime settimane il Governo dovrà provvedere a nominare i nuovi presidenti. In attesa di questa mossa, gli istituti verranno gestiti da dei commissari.

Per quanto riguarda i cittadini, comunque, non si profilano grosse novità all’orizzonte. Pasquale Tridico e Franco Bettoni avrebbero concluso i propri mandati tra qualche mese. Il Governo Meloni ha quindi deciso di anticipare la fuoriuscita dei due amministratori, evidentemente per ragioni di natura politica.