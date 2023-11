Insediato nuovo Osservatorio Disabilità, Locatelli: più operativo

Si è insediato oggi il nuovo Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 18 del 2009 per promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU.

Oltre agli Enti e alle amministrazioni competenti in materia e alle 11 associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità a livello nazionale che vi partecipano come componenti effettivi, ne fanno parte da oggi ulteriori 20 associazioni come invitati permanenti. Quest’ultime assistono alle riunioni dell’Osservatorio al fine di assicurare la partecipazione di soggetti portatori di ulteriori e specifiche competenze di settore.

“Una scelta chiara che va nella direzione di rendere l’Osservatorio, punto di congiunzione tra Istituzioni e mondo del Terzo settore, un organo ancora più autorevole e operativo – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli -. Per questo è fondamentale il confronto e il supporto di chi sul campo ogni giorno si occupa di disabilità”.

“Oggi inizia una fase nuova che porterà alla stesura del Piano nazionale che vogliamo davvero concreto per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie – aggiunge il Ministro Locatelli -. È iniziato un cambiamento epocale che non possiamo fermare, che ribalta la prospettiva e mette finalmente al centro la persona, e che ci impone di lavorare sempre più uniti, in particolar modo sull’accessibilità universale, sul diritto di ogni persona alla piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica, e per la promozione del progetto di vita”.

L’Osservatorio sarà suddiviso in cinque gruppi di lavoro tematici: accessibilità universale; progetto di vita; istruzione, università e formazione; lavoro; benessere e salute.

Il prossimo 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Osservatorio si riunirà per condividere una strategia che sia attenta alle donne con disabilità, mentre a dicembre in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità si terrà una riunione straordinaria per parlare della piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica delle persone con disabilità. In quell’occasione si insedieranno gli esperti che coordineranno i gruppi di lavoro.