Investe pedone con un autocarro e fugge: denunciato

Un uomo a bordo di un autocarro ha investito un pedone sulle strisce pedonali ed ha proseguito senza fermarsi nonostante la vittima fosse finita in terra.

E’ successo a Novi Ligure, in via XX settembre.

Grazie all’aiuto delle telecamere, posizionate nei pressi del luogo dell’incidente e ai varchi di ingresso in città, e a una testimonianza, la polizia locale è però riuscita a risalire alla proprietà dell’autocarro e alle generalità del conducente.

Convocato negli uffici del Comando, l’autista verrà sanzionato per violazione al Codice della strada per la mancata precedenza al pedone, nonchè denunciato per omissione di soccorso.